عطل فني مفاجىء يصيب منصة تويتر

واجه مستخدمو تويتر التي اشتراها أخيراً الملياردير إيلون ماسك، مشكلات في الدخول إلى حساباتهم على الشبكة ظهر الأربعاء في أجزاء كثيرة من العالم، وفق بلاغات عبر موقع “داون ديتكتر” المتخصص في رصد أعطال المعلوماتية .

إوسجل الموقع ظهراً أكثر من 4200 بلاغ في الولايات المتحدة، وما يزيد عن 1600 في فرنسا.

وبحسب ملاحظات صحافيي وكالة فرانس برس، لم يكن متاحاً عبر موقع تويتر الإلكتروني وتطبيقه للأجهزة المحمولة، الدخول إلى شريط الأحداث لاستعراض أحدث التغريدات، لكن بقي ممكناً الاطلاع على بعض الحسابات أو نشر التغريدات.

ولم ترد تويتر على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس في هذا الشأن.

وعانت تويتر في الأشهر الأخيرة مشكلات فنية، خصوصاً نهاية ديسمبر حين تعذر على بعض المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو الاطلاع على بعض الحسابات.

وتواجه المنصات الرقمية بوتيرة متكررة أعطالاً تعيق الدخول إليها لبعض الوقت، فيما توقف الخدمات لفترات طويلة يبقى أمراً استثنائياً.

وتأتي هذه المشكلة التقنية في فترة حرجة تعيشها تويتر بعد الاضطرابات المرافقة لشرائها على يد إيلون ماسك في مقابل 44 مليار دولار نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وقد صرف الملياردير خصوصاً عدداً كبيراً من موظفي الشبكة، بينهم طواقم معنية بالاهتمام بالصيانة الفنية على المنصة، وأطلق تعديلات كثيرة، بينها استحداث خدمة توثيق مدفوعة وخاصية تعديل التغريدات.

وبحسب المحللة لدى “إنسايدر إنتلجنس” جاسمين إنبرغ، فإن الشبكة الاجتماعية التي كانت تعد أكثر من 368 مليون مستخدم نشط شهريا في العالم سنة 2022، ستفقد حوالى 32 مليون مستخدم بحلول 2024، خصوصاً بسبب انتشار المحتويات السلبية و/أو ازدياد وتيرة الأعطال.

وأوضحت لوكالة فرانس برس أن “طاقم العمل قُلص بدرجة كبيرة، وثمة تالياً عدد قليل جداً من الأشخاص القادرين على حل المشكلات التقنية وأولئك المخولين الإشراف على المحتوى”.