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العالم

عطل في البرمجيات يؤجل عشرات الرحلات في مطار برلين

الشروق أونلاين
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عطل في البرمجيات يؤجل عشرات الرحلات في مطار برلين
أرشيف
مطار برلين

تسبب عطل في البرمجيات بتأجيل عشرات الرحلات الجوية في مطار برلين براندنبورغ الدولي بألمانيا، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” إن عدّة طائرات تنتظر مغادرة المطار. ويحدث هذا قبل يوم واحد من عيد الميلاد الكاثوليكي، الذي يشهد حركية كبيرة.

وتم إخبار الركاب بحدوث عطل برمجي في المطار. كما حالت الثلوج المتساقطة بكثافة دون تحميل أمتعة العديد منهم على الطائرات.

وأبلغت الرحلات المغادرة إلى روما وأثينا وهلسنكي وإسطنبول وفيينا وميلانو ومدن أخرى، عن تأخيرات في الإقلاع تصل إلى غاية 3 ساعات، يضيف المصدر.

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