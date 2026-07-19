عطل مفاجئ يضرب فيسبوك.. ورسالة “حسابك غير متاح” تربك المستخدمين

تعرضت منصة فيسبوك، اليوم الأحد، لعطل مفاجئ أدى إلى تعذر وصول عدد من المستخدمين إلى حساباتهم وصفحاتهم الشخصية، في ظل تزايد البلاغات بشأن ظهور رسالة تفيد بعدم إمكانية فتح الحساب.

وأفاد مستخدمون بأن المشكلة ظهرت عند محاولة تسجيل الدخول أو الوصول إلى صفحاتهم، لا سيما عبر متصفحات الإنترنت على أجهزة الحاسوب، حيث ظهرت لهم رسالة نصها: “حسابك غير متاح حاليًا لسبب يتعلق بالموقع، ونتوقع حل هذه المشكلة سريعًا. يرجى إعادة المحاولة خلال بضع دقائق.”

وأثار العطل حالة من الارتباك بين المستخدمين، الذين اشتكوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم أو إدارة صفحاتهم على المنصة.

ولم تصدر شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، أي بيان رسمي حتى الآن يوضح سبب العطل أو مدى نطاقه، كما لم تحدد موعدًا لإعادة الخدمة إلى طبيعتها.