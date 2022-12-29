عطل مفاجىء في منصة تويتر وماسك يعلق

شهد موقع تويتر (Twitter) انقطاعا كبيراً، مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى المنصة، فيما نفى المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك وود أعطال وقال أن الشبكة تعمل بشكل عادي لديه

وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، بأن أكثر من 10 آلاف مستخدم لشبكة تويتر من الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.

وذكر الموقع أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع Twitter تراجعت بشدة بحلول مساء الأربعاء.

وأكد أن الانقطاع يؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين يستخدمون تويتر على واجهة الشبكة. وجاءت حوالى عشرة بالمئة من الشكاوى التي سجلها الموقع من مستخدمي تطبيقات هواتف محمولة.

ولم يعرف على الفور سبب الانقطاع.

وقال موقع “نتبلوكس” (NetBlocks) لرصد حركة الشبكة، إن هذه أعطال دولية “ولا تتعلق باضطرابات أو عمليات تنقية للانترنت على مساتوى وطني”.

ولم يرد موقع Twitter بعد على طلب للتعليق. وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل.

غير أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك غرد قائلاً إنه لا يزال قادرا على استخدام الخدمة.

وكتب ماسك ردا على مستخدم سأل عما إذا كان Twitter معطلاً قائلا “يعمل لدي”.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على تويتر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. وأثرت المشكلة أيضا على تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

وفي بعض محاولات تسجيل الدخول إلى Twitter ظهرت رسالة خطأ تقول “حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق- هذا ليس خطأك. فلنحاول مرة أخرى”.

ويأتي الانقطاع بعد شهرين من استحواذ ماسك على موقع Twitter مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل.