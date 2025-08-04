عظام شهيد من غزة داخل علبة كرتونية.. ما القصة؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجثة متحللة داخل علبة كرتونية ألقيت جوا مع صناديق المساعدات على سكان قطاع غزة الذين يواجهون مجاعة قاتلة.

ووثق الفيديو المروّع، لحظة العثور على عظام وجزء من الثياب المتآكلة، بالإضافة إلى حذاء بدا شبه سليم، ويرجح أنها تعود لأحد الشهداء الذي كان من بين مئات المدنيين الذين قُصفوا أو أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى المواد الغذائية.

وقد وضعت هذه العظام ومتعلقات الشهيد الشخصية بعناية داخل الكرتون الصغير الذي التقط مكان قريب من أحد مراكز توزيع المساعدات شمال غزة، وهي المنطقة التي شهدت مجازر سابقة استهدفت حشود المجوّعين، وفقا لما نشرته “الجزيرة”.

وأثار هذا المقطع المدوي سخط الناشطين على الشبكات الاجتماعية الذين اعتبروا أن الأمر فاق كل الحدود، ووصف الدكتور جمال الملا الصندوق المروع بقوله:

في ممر زيكيم في غزة وصل صندوق مساعدات، لكنه لم يكن يحمل طعامًا، ولا ماءً، ولا دواء، بل كان يحمل جثة مدنية متحللة، مجهولة الهوية قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم أُخفيت بين ما يُفترض أنه “مساعدات إنسانية”.

وعقب قائلا: “حتى صناديق الإغاثة أصبحت وسيلة لتهريب الموت، أي جحيم هذا الذي يُرتكب باسم الإنسانية؟”.

وعلق صالح ثعيل على الواقعة المروعة: “من زيكيم.. بقايا عظام لجثمان شهيد في صندوق كتب عليه (حصة غذائية) يحمل شعار الأمم المتحدة “الكاذبة”غير القادرة على وقف هذه الإبادة الجماعية”.