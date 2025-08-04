-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

عظام شهيد من غزة داخل علبة كرتونية.. ما القصة؟

الشروق أونلاين
  • 685
  • 0
عظام شهيد من غزة داخل علبة كرتونية.. ما القصة؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجثة متحللة داخل علبة كرتونية ألقيت جوا مع صناديق المساعدات على سكان قطاع غزة الذين يواجهون مجاعة قاتلة.

ووثق الفيديو المروّع، لحظة العثور على عظام وجزء من الثياب المتآكلة، بالإضافة إلى حذاء بدا شبه سليم، ويرجح أنها تعود لأحد الشهداء الذي كان من بين مئات المدنيين الذين قُصفوا أو أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى المواد الغذائية.

وقد وضعت هذه العظام ومتعلقات الشهيد الشخصية بعناية داخل الكرتون الصغير الذي التقط مكان قريب من أحد مراكز توزيع المساعدات شمال غزة، وهي المنطقة التي شهدت مجازر سابقة استهدفت حشود المجوّعين، وفقا لما نشرته “الجزيرة”.

وأثار هذا المقطع المدوي سخط الناشطين على الشبكات الاجتماعية الذين اعتبروا أن الأمر فاق كل الحدود، ووصف الدكتور جمال الملا الصندوق المروع بقوله:

في ممر زيكيم في غزة وصل صندوق مساعدات، لكنه لم يكن يحمل طعامًا، ولا ماءً، ولا دواء، بل كان يحمل جثة مدنية متحللة، مجهولة الهوية قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم أُخفيت بين ما يُفترض أنه “مساعدات إنسانية”.

وعقب قائلا: “حتى صناديق الإغاثة أصبحت وسيلة لتهريب الموت، أي جحيم هذا الذي يُرتكب باسم الإنسانية؟”.

وعلق صالح ثعيل على الواقعة المروعة: “من زيكيم.. بقايا عظام لجثمان شهيد في صندوق كتب عليه (حصة غذائية) يحمل شعار الأمم المتحدة “الكاذبة”غير القادرة على وقف هذه الإبادة الجماعية”.

مقالات ذات صلة
حماس تؤكد تمسكها بالسلاح

حماس تؤكد تمسكها بالسلاح

حزب إسباني يفضح استخدام المغرب “الحرقة” للابتزاز السياسي

حزب إسباني يفضح استخدام المغرب “الحرقة” للابتزاز السياسي

تفاصيل “فضيحة 2006” في علاقة المخزن بالكيان الصهيوني

تفاصيل “فضيحة 2006” في علاقة المخزن بالكيان الصهيوني

بسب منشور لطالبة فلسطينية.. فرنسا توقف استقبال لاجئين من غزة

بسب منشور لطالبة فلسطينية.. فرنسا توقف استقبال لاجئين من غزة

دونالد ترامب يأمر بإرسال غواصتين نوويتين عقب تصريحات “استفزازية” من روسيا

دونالد ترامب يأمر بإرسال غواصتين نوويتين عقب تصريحات “استفزازية” من روسيا

الهند تتجاهل تحذيرات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي

الهند تتجاهل تحذيرات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد