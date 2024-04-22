عقاب شمس الكويتية بعد تهجمها على مسؤولين عراقيين بتصرف غير لائق

تعرضت الفنانة شمس الكويتية للعقاب بعد تهجمها على مسؤولين عراقيين بتصرف غير لائق وكلمات نابية ردا على شائعة زواجها من شخصية هامة.

وقالت تقارير إخبارية إن نقابة الفنانين العراقيين، أعلنت، الأحد، منع شمس الكويتية من مزاولة العمل الفني داخل العراق لمدّة سنة كاملة، على إثر تهجمها على سياسيين عراقيين بعد ربط اسمها بالزواج سراً مع أحد الشخصيات الهامة في البلاد.

وخرجت الفنانة المثيرة للجدل بفيديو مسيء وهي تقول كلمات نابية بحق السياسيين العراقيين، كما ختمت المقطع المصور بـ”البصق”، ما دفع بالنقابة لاتخاذ قرار عقابي.

ونشرت النقابة بيانا جاء فيه: “نظراً لقيام المدعوّة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية) بتلفّظ ألفاظ نابية وتهجّمها على سياسيي البلد وإعلامه من خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يدل على تدنّي وعيها وعدم احترامها للآخرين عاكسة بذلك صورة سيئة لأخلاق الفنّان بوصفه سفيراً لبلده، تعلن نقابة الفنانين العراقيين منعها من مزاولة أي نشاط داخل العراق لمدّة عام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار والتواصل مع السلطات الأمنية المختصّة لإصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية”.

ولفتت في ختام البيان إلى أنّ تكرر مثل هاته الإساءات يحتم اللجوء إلى المحاكم المختصة.

وفي وقت سابق، أثارت شمس جدلا واسعا بشائعة زواجها من الملياردير الأميركي ومؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، لتخرج بعدها وتؤكد بأنها لا ترتبط إلا بالأشخاص ذوي الثقل الاجتماعي والسياسي.