عقاب عفاف: “الدروس الخصوصية مضيعة للوقت ولا توجد مادة صعبة”

"الشروق" في منزل صاحبة سابقة 20 من 20 في "البيام"

بكل جدارة واستحقاق، استطاعت التلميذة، “عقاب عفاف”، من متوسطة الوئام بالعامرية بولاية عين تموشنت، أن تفتك المرتبة الأولى وطنيا في شهادة التعليم المتوسط وتحصد معدلا كاملا 20/20 لأول مرة في تاريخ الجزائر في هذه الشهادة، لتصنع بذلك فخرا لعائلتها وكل من ساهم في صناعة نجاحها الذي تهديه لجميع الجزائريين.

“الشروق”، زارت منزل التلميذة عقاب عفاف المتواجد بمتوسطة الوئام بالعامرية، الذي غص بالأحبة الذين زاروها لتقديم التهاني والتبريكات، كيف لا وهي التي تتحصل على المعدل الكامل لأول مرة في تاريخ الجزائر، وتشرف أساتذتها الذين رافقوها طيلة مسارها الدراسي، عفاف التي فتحت قلبها لـ”الشروق”، أكدت أن سر نجاحها هو التوكل على الله والإيمان بالقدرة على النجاح، فلا مكان للمستحيل، لأن الإرادة تصنع المعجزات، فعفاف على غير عادة باقي التلاميذ، لم تستفد طيلة مشوارها الدراسي من الدروس الخصوصية، فهي تعتبرها بالنسبة لها مضيعة للوقت والمال أيضا، فكل تلميذ يجب أن يعتمد على مجهوداته ويقوم بفهم الدروس لوحده، فلا توجد أي مادة صعبة، فقط يجب تقسيم الوقت وإعطاء كل مادة حقها في المراجعة اليومية.

كما أكدت عفاف أيضا، أنها تعشق مادة الرياضيات التي ينفر منها أغلب التلاميذ، فهي ترى أنها أم العلوم والمادة التي تكسر بها ضغط المراجعة والحفظ وتسلي بها ذهنها، حتى أيام العطل فهي تتسلى بحل تمارين هذه المادة، التي تتمنى أن تبسطها للجميع ليكتشفوا حلاوتها… بكل بساطة تعشق عالم الرياضيات والأرقام على خلاف أغلب التلاميذ، وحلمها أن تسير على خطى الباحث الجزائري بلقاسم حبة، وأن تلقاه يوما ما لأنه قدوتها.

عفاف التلميذة النجيبة وصاحبة الأخلاق الطيبة والهادئة في تصرفاتها، تتكلم وهي تنتقي كلماتها بكل ثقة، تحترم الصغير والكبير، شخصية قامت بصقلها ومرافقة مسيرتها الدراسية والدتها السيدة بن عمر نبيلة، وهي أم لعفاف وشقيقتها الصغرى ياسمين، بكل تواضع عبرت لـ”الشروق” عن فرحتها التي لم تسعها، شاكرة كل الطاقم الإداري والأساتذة الذين رافقوا ابنتها في مشوارها الدراسي، فهي كانت متأكدة من أن ابنتها يمكن أن تحصل على المرتبة الأولى وطنيا، فهي التي تؤمن بقدراتها وكانت تصلي وترجو من الله عز وجل أن تفتخر بها وهي تحقق هدا النجاح الساحق يوما ما، لأن ابنتها شعارها هو التميز وطموحها أن تحقق النتائج التي يعتبرها البعض مستحيلة.

السيدة نبيلة أكدت لـ”الشروق” أن على الأولياء وضع ثقتهم في أبنائهم، وأن يكونوا خير صديق لهم، ليتمكنوا من إخراج طاقتهم وبناء شخصيتهم، فهذا ما يجب فعله، متمنية أن تلقى ابنتها الدعم من طرف الجهات العليا لمتابعتها ومرافقتها، فهي ابنة الجزائر ومفخرتها.

من جهتها، مديرة مؤسسة الوئام السيدة درار بشرى التي قاسمت عفاف ووالدتها الفرحة وهي تفتخر بهكذا تلاميذ يرفعون راية الجزائر ويشرفون المؤسسة، ردّت على كل من يستفسر عن كيفية حصول التلميذة عفاف على المعدل الكامل، فقد أكدت أنه بالنسبة لمادة التربية البدنية فعفاف كانت معفية منها طيلة السنة الدراسية، أما بالنسبة لمادتي التربية التشكيلية التي تحصلت فيها على معدل 19,40 والتربية المدنية التي تحصلت فيها على معدل 19,00 فإن قانون شهادة المتوسط يسمح لكل تلميذ تحصل على علامة أكثر من 18 من عشرين أن يستفيد من نقاط إضافية في هاتين المادتين، والتلميذة عفاف تحصلت على نقاط إضافية بـ 9,40 من مجموع معدلاتها ما جعلها تتحصل على معدل 20/20. عقاب عفاف استطاعت أن تحصد أعلى معدل وتصنع فخر عين تموشنت والجزائر وتكون قدوة لمن أراد النجاح.