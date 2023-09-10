عقار يجرّ الإخوة “عولمي” ومدير الضرائب إلى القضاء

يمثلون يوم 3 أكتوبر أمام مجلس قضاء الجزائر

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 3 أكتوبر الداخل، محاكمة الإخوة عولمي “خيذر ومراد”، إلى جانب المدير السابق للضرائب ومن معهم، فيما قررت رئيسة الجلسة تحويل الملف إلى الغرفة الجزائية العاشرة لنفس الجهة القضائية.

وجاء التأجيل بطلب من هيأة الدفاع عن المتهمين المتابعين في ملف الحال، ويتعلق الأمر بكل من مراد وخيذر عولمي، مدير الضرائب السابق المدعو “ع.ع” رفقة موثق وأعضاء اللجنة التوفيقية وهم “ب.ع”، “د.ح”، “س.ي”، “ح.أ”، والذين تمت متابعتهم على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بتهم الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة وكذا استغلال الوظيفة.

وقد برأت محكمة القطب في 9 أفريل المنصرم الإخوة عولمي وجميع المتهمين في ملف الحال من التهم الموجهة إليهم، باعتبار أن القضية تم الفصل فيها سابقا، إلا أن نيابة الجمهورية استأنفت ضد الأحكام الصادرة، ليتم إرجاء النظر في الملف إلى تاريخ 3 أكتوبر الداخل.

وتتعلق وقائع قضية الحال بعدم تصريح الإخوة “عولمي” بالقيمة الحقيقية لقطعة أرض تم شراؤها من طرف شركة “CPA SOVAC” بمنطقة أولاد هداج بولاية بومرداس، في حين أن المتهم مراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك“، أكد أن العقار تم شراءه لفائدة الشركة وليس لشخصه، كما أنه لم تكن له أي نية في تخفيض السعر الحقيقي للقطعة الأرضية، موضحا أنه لم يتلق أي إشعار لدى مصلحة الضرائب لدفع المستحقات المترتبة عن ذلك، بل الأمر عكس ذلك باعتبار أن شركته دفعت 30 مليار سنتيم عن طريق صك.

وبالمقابل، فإن المتهم خيذر عولمي أكد أن ملف الاستفادة من القطعة الأرضية بأولاد هداج بولاية بومرداس مر عبر قنوات قانونية، أي تحت نظر اللجنة التوفيقية وكذا لجنة المراقبة التقنية، إذ قامت هذه الأخيرة بمعاينة العقار بعد سنتين، وقد تم الاستثمار في هذا العقار بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار سنتيم وتم التصريح بذلك لدى المتصرف الإداري الذي تم تعيينه على رأس الشركة.