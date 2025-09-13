عقب أسبوع من العنف: نيبال تحدد موعدا لانتخاب برلمان جديد

حلّ الرئيس النيبالي رامشاندرا بوديل البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة في 5 مارس، وهذا بعد أسبوع من أعمال العنف الدامية التي تُوِّجت بتعيين أول رئيسة وزراء في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي.

ووفقا لما أفادت به وكالة “رويترز” اليوم السبت 13 سبتمبر، جاء بيان الرئيس النيبالي في وقت متأخر يوم أمس الجمعة وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه أن رئيسة القضاة السابقة سوشيلا كاركي ستقود البلاد مؤقتا.

ووفقا لبيان الرئاسة حلّ الرئيس مجلس النواب وحدد موعدًا للانتخابات في 5 مارس من العام المقبل.

وتعرف نيبال احتجاجات دامية يقودها “جيل زد” ضد الفساد، في واحدة من أسوأ الاضطرابات التي شهدتها نيبال منذ سنوات، والتي قُتل فيها 51 شخصًا على الأقل وجُرح أكثر من 1300، حسب “رويترز”.