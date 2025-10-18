عقب انضمام الجزائر لرابطة “الآسيان”.. بوغالي يتلقى التهاني من هذه الدول

تلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رسائل تهنئة من سفراء كل من إندونيسيا وماليزيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية، عقب منح المجلس صفة العضو الملاحظ لدى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأيبا)، خلال دورتها الـ 46 المنعقدة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور من 18 إلى 20 سبتمبر 2025.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن السفراء شاليف أكبر (إندونيسيا)، وداتوك ريزاني وإروان محمد مزلان (ماليزيا)، وتران كوك خان (فيتنام)، قد أعربوا عن تهانيهم الخالصة لرئيس المجلس، مثمنين الديناميكية المتزايدة التي تعرفها الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية وسعيها لتوسيع آفاق التعاون مع دول جنوب شرق آسيا.

وأكد ممثلو الدول الثلاث، وهي من الدول المؤسسة لرابطة “الآسيان”، أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بمكانة الجزائر المتنامية في الساحة البرلمانية الدولية، وبجهودها في تعزيز الحوار والتعاون مع شركائها الآسيويين في سبيل ترقية قيم السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.

ويُعد حصول المجلس الشعبي الوطني على صفة العضو الملاحظ في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا محطة جديدة في مسار انفتاح الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية على القارات المختلفة، بما يعزز حضور الجزائر في الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية.