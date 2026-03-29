عقب ثاني هجوم للحوثيين.. الكيان وأمريكا ينسقان معا للرد  

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، أن تل أبيب وواشنطن “تعملان بتنسيق وثيق للغاية” للرد على هجمات جماعة الحوثي التي طالت الأراضي المحتلة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام دولية تصريح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “إسرائيل باتت معتادة على التعامل مع الهجمات المتكررة من الحوثيين، المدعومين من إيران، الذين يشنون منذ أكثر من عامين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل”.

وأطلق أول صاروخ حوثي نحو جنوب الأراضي المحتلة، أمس السبت، بعد مرور شهر على الحرب المستمرة بين إيران وأميركا والكيان.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن صاروخاً من اليمن أطلق باتجاه الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ بدء الحرب في 28 فيفري، بعدما هدد الحوثيون وهم حلفاء إيران بالانضمام إلى القتال.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في وقت لاحق إن الجماعة نفذت ثاني هجوم على الكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة متعهدة بمواصلة العمليات العسكرية في الأيام المقبلة.