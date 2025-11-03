عقب قرار مجلس الأمن.. عطاف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الصحراوي

استعرض وزير الدولة وزير الخارجية، أحمد عطاف، الإثنين، مع نظيره الصحراوي، محمد يسلم بيسط، مستجدات قضية الصحراء الغربية على ضوء المناقشات التي جرت مؤخراً بمجلس الأمن، وما أسفرت عنه من اعتماد القرار رقم 2797.

وحسب بيان للخارجية، جرت المباحثات خلال استقبال عطاف لمحمد يسلم بيسط، حيث تطرق الجانبان إلى نتائج المناقشات التي تمت شهر أكتوبر بمجلس الأمن الأممي حول قضية الصحراء الغربية، وما أفضت إليه من اعتماد القرار رقم 2797 القاضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، ثمن الوزيران حفاظ القرار المعتمد على ثوابت وأسس الحل العادل والدائم والنهائي للنزاع في الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص، تركيزه على ضرورة إجراء مفاوضات بين طرفي هذا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وتأكيده على أنّ الحلّ يجب أن يكون مقبولا من الطرفين، وكذا تشديده على حتمية أن يفضي هذا الحلّ إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

كما رحب الطرفان بتجديد ولاية المينورسو لمدة عام، تماشيا مع المقترح الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في هذا الشأن.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تبادل الوزيران وجهات النظر حول آفاق المسار السياسي الأممي الهادف إلى تمكين طرفي النزاع من التوافق على تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة الثابتة في مجال تصفية الاستعمار.