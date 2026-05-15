عقب لقائه مع الرئيس الصيني.. ترامب: لن أصبر كثيرا على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، وإنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاتهما على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي وأن عليها إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف ترامب اليوم الجمعة بعد لقائه مع شي في بكين في اليوم الثاني من المحادثات “تمكنا من التوصل لحلول للكثير من المشاكل المختلفة التي لم يكن بوسع آخرين ‌حلها”. وشملت المحادثات حرب إيران وقضية تايوان والتجارة ومسائل أخرى.

ولم يدل شي بتعليقات بشأن محادثاته مع ترامب حول طهران، لكن وزارة الخارجية الصينية أصدرت بيانا صريحا عبرت فيه عن خيبة أمل بكين إزاء حرب إيران.

وقالت الوزارة “هذا الصراع، الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبدا، لا يوجد سبب لاستمراره”.

وأشار ترامب إلى إيران في ⁠مقابلة تم بثها مساء أمس الخميس في برنامج هانيتي على فوكس نيوز قائلا “لن أصبر أكثر من ذلك… يجب عليهم التوصل إلى اتفاق”.

وبشأن القضية الرئيسية المتعلقة بمخزون إيران السري من اليورانيوم المخصب، قال ترامب إن الولايات المتحدة تحتاج فقط إلى تأمينه لأسباب ترتبط بالعلاقات العامة.

وقال ترامب في المقابلة “لا أعتقد أن ذلك ضروري إلا من وجهة نظر العلاقات العامة”.

وأضاف “في الواقع، سأشعر بتحسن إذا حصلت عليه. لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بالعلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر”.

وبعد المحادثات بين ترامب وشي أمس الخميس، قال البيت الأبيض إنهما اتفقا على أن المضيق يجب أن يظل مفتوحا، وأن شي أوضح معارضة الصين لإضفاء الطابع العسكري على الممر المائي وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وهو ما هددت إيران به.

وقال ترامب إن شي وعد أيضا بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في برنامج هانيتي “قال (شي) إنه لن يقدم معدات عسكرية، وهذا تصريح مهم”.

وعبر شي أيضا عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على المضيق في المستقبل، حسبما جاء في بيان البيت الأبيض عن المحادثات.