عقب مجزرة جباليا المروعة.. الأزهر يصف العدو الصهيوني بالذئب الهائج

وصف الأزهر الشريف العدو الصهيوني المتلذذ بقتل المدنيين في غزة بالذئب الهائج، كما دان الصمت العالمي المغذي لسعار القتل لديه.

وقال الأزهر الشريف في بيان شديد اللهجة، أصدره تنديدا بمجزرة جباليا التي ارتكبها جيش الاحتلال، الثلاثاء، إن “العدو الصهيوني تحوّل إلى ذئب هائج مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذُّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادع ولا رقيب”.

وأوضح الأزهر أن ما يشجع الاحتلال الغاشم على ارتكاب مجازره الوحشية ببرودة دم ، هو الصمت الشبيه بصمت الموتى في القبور، الذي أصاب عالمنا، وشلّ إرادته وقدرته عن لجم هذا الكيان، ووضع نهاية لوجباته الدموية اليومية من أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشبابها.

وأضاف: “إن الأزهر الشريف ليلجأ إلى الله تعالى أن يتولى بعزته وقهره وسلطانه حماية غزة ومن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومن معهم ووراءهم عجائب قدرته”.

وتابع: “وأنت أيها المسلم في أي مكان كنت، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك الذي تحصّن به في ظروف تشبه هذه الظروف وهو: اللّهمّ منزل الكتاب، ومجري السّحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم”.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال اقترف “مجزرة مروعة” بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة، مخلّفا مئات الشهداء والجرحى.

وادعى جيش الاحتلال أن الضربة التي وجهها في جباليا كانت تستهدف “قياديا كبيرا” في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب، وفق تعبير المتحدث باسم الجيش.

ونفت حركة حماس الادعاء قائلة، إن “حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود أحد قادة حماس في جباليا مكان المجزرة، كاذب ولا أساس له”.

وأسفرت المجزرة عن سقوط 400 بين شهيد وجريح، وفق حصيلة أولية، مؤكدة أن العدد قد يكون الأكبر، وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني؛ لأن المنطقة التي قصفت كانت “مكتظة بالسكان”.

في ذات السياق وجّه الصحافي الفلسطيني حسام شباط رسالة مؤثرة إلى الأمة العربية والإسلامية بعد مجزرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في مخيم جباليا.

وقال شباط في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: “أبشركم بأنّ لا إصابة واحدة في قاعة الاستقبال في المستشفى الإندونيسي، لأنّ الجميع أصبحوا شهداء”.

وأضاف بتأثر شديد: “هناك 400 شهيد، ارتكب العدو مجزرة كبيرة في شمال قطاع غزة، وبنك أهدافه هم الأطفال والنساء”.