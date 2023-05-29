عقدة البريطانيين من روسيا تمتدّ إلى كرة القدم!

أظهرت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لِكرة القدم، الإثنين، بِجلاء عقدة البريطانيين من الرّوس.

ونشرت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي صباح الإثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، تُهنّئ فيها اللاعب الدولي الروسي السابق أندي أرشافين، بِمناسبة عيد ميلاده الـ 42، وكتبت: “نتمنّى لك يوما سعيدا، أندري”.

وكان أرشافين – الذي أبصر النّور بِمدينة سان بطرسبورغ الروسية في الـ 29 من ماي 1981 – قد ارتدى زيّ نادي أرسنال الإنجليزي في منصب جناح، في فترة ما بين مطلع 2009 وصيف 2013.

وأرفقت إدارة النادي اللّندني التغريدة بِشريط فيديو، يُظهر تسجيل أرشافين لِرُباعية تاريخية لِمصلحة أرسنال في مرمى المُضيّف ليفربول. وقد لُعبت المباراة في الـ 21 من أفريل 2009، لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية، كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

لكن إدارة نادي “المدفعجية” عادت وحذفت التغريدة، وبدا وأن المُكلّف بِإدارة صفحة فريق أرسنال في موقع التواصل الاجتماعي طُلب منه ذلك.

ومعلوم أن بريطانيا تتّخذ موقفا سياسيا مُعاديا لِروسيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل ضغطت بِقوّة على “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لِكرة القدم لِإبعاد روسيا من المنافسات الرياضية. ناهيك عمّا يُشبه “إجبار خفي” للاعبي “البريمرليغ” بِالتعبير علانية عن تعاطفهم مع الأوكران، وارتداء أقمصة لِأنديتهم الرياضية تحمل علما يرمز إلى هذا البلد، كما حدث في بعض مقابلات البطولة الإنجليزية.