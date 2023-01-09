“عقدي لـ6 أشهر قابل للتجديد وأحمل مشروعا يمكنه الاستمرار”

سرار يؤكد أنه عين إلى غاية نهاية الموسم.. التونسي شهاب الليلي:

انتدب فريق وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، التونسي شهاب الليلي لتدريب الفريق بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم، خلفا للمدرب المنسحب حسام البدري.

وحضر مراسم إمضاء العقد رئيس مجلس إدارة الوفاق الرياضي السطايفي، عبد الحكيم سرار والمدير العام إبراهيم العرباوي وعضو مجلس الإدارة الدولي السابق عمار برناوي وكذا الوافد الجديد للفريق، المدرب التونسي شهاب الليلي والمكلف بأعماله.

وصرح رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار لأن ” مدة عقد المدرب التونسي تمتد إلى غاية نهاية الموسم قابلة للتجديد، وفق ما ستسفر عنه النتائج المحققة والمتمثلة في تحقيق إحدى المراتب التي تسمح بالمشاركة في المنافسات القارية التي تعد هدفا مسطرا من قبل إدارة النادي”.و ذكر عبد الحكيم سرار بتقاليد وفاق سطيف الذي تعود على اللعب من أجل الألقاب، وهو ” ما أجبرنا على انتداب مدرب نوعي، رغم الظروف”.

بدوره، قال شهاب الليلي، في تصريح مصور لصفحة وفاق سطيف على “الفيسبوك“، إنه يريد ترك بصمته على فريق كبير كوفاق سطيف، الذي يفتخر بتدريبه وإضافته لسيرته الذاتية. وأضاف: “اتصالاتي مع إدارة وفاق سطيف تعود لأكثر من شهر، لكن بعد أن تحررت من ارتباطاتي السابقة تواصلنا مجددا ولم يتطلب منا الكثير من الوقت للاتفاق لأننا نتقاسم الكثير من الرؤى والأفكار وحتى مضمون المشروع الرياضي”. وأردف: “عقدي يمتد لـ6 أشهر لكنه قابل للتجديد لأنني حامل مشروع يمكنه الاستمرار. أنا هنا لمواصلة العمل الذي بدأه زميلي البدري وحتى خالد لموشية (المدرب المؤقت). سنستغل فترة الراحة في العمل والاستعداد للمرحلة الثانية من الدوري التي ستنطلق مع مطلع فيفري المقبل”.

وأكد الليلي أنه يستهدف قيادة وفاق سطيف لاحتلال أحد المراكز الـ3 الأولى في الدوري، موضحا أنه لا يتصور ألا يشارك الفريق في إحدى المسابقات الأفريقية أو العربية الموسم المقبل.كما أشار إلى أن وفاق سطيف لديه إمكانيات فردية وجماعية ولاعبين شباب يتطلعون للتألق وتفجير كامل مواهبهم وآخرين لديهم الخبرة، داعيا الجماهير إلى تقديم الدعم للفريق ومساعدته على تحقيق أهدافه. وستكون هذه التجربة هى الأولى لشهاب الليلي في الدوري الجزائري، بعدما درب عدة أندية تونسية منها النادي الإفريقي، الاتحاد المنستيري، النجم الساحلي، النادي الصفاقسي، إلى جانب دبي الإماراتي، والفيصلي والجزيرة الأردنيين، والنصر والأهلي الليبيين. يذكر أن وفاق سطيف يحتل المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الجزائري للمحترفين برصيد 23 نقطة.