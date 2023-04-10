عقد اجتماع التشاور السياسي الأول بين خارجيتي الجزائرية والسعودية

عُقد ليلة أمس الأحد، بالرياض، الاجتماع الأول التشاوري السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الجانب الجزائري المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية نور الدين خندودي. ومن الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبد الله الصالح.

وشارك في هذا الاجتماع كل من سفير الجزائر لدى السعودية محمد علي بوغازي، وسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله البصيري، وعدد من مسؤولي وزارتي خارجية البلدين.