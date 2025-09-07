عقد بقيمة 300 مليون دولار لتصدير أجهزة الدفع الإلكتروني المنتجة في الجزائر إلى نيجيريا

وقّعت مؤسسة “الصناعة الجزائرية للهاتف” (INATEL)، التابعة لمجمع (Elec El Djazair) للصناعات الكهرومنزلية، عقدا تجاريا مع مؤسسة (Fujian MoreFun Electronic Technology) بقيمة 300 مليون دولار لتصدير أجهزة الدفع الإلكتروني.

ووفقا لما أفادت به اليوم الأحد 7 سبتمبر، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تم التوقيع على هذا العقد في إطار معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي تحتضنه الجزائر، وهذا بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وستقوم المؤسسة العمومية الجزائرية بموجب هذا العقد، بتصدير 2 مليون جهاز للدفع الإلكتروني بقيمة 300 مليون دولار.

وتحتضن الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية، في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من 75 دولة.

وينتظر أن تصل الاتفاقات التجارية والاستثمارات المبرمة خلال هذا الحدث الاقتصادي، المنظم بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إلى 44 مليار دولار.

ويهدف المعرض الدولي إلى جمع الفاعلين من إفريقيا والعالم، لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في القارة. وتوفير منصة لربط مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار الصناعات الإبداعية، وصناعة السيارات، وغيرها.