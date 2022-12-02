عقد بلماضي الجديد جاهز في انتظار التوقيع فقط

الاتفاق مع زفيزف جرى سبتمبر الماضي بوهران

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة أن المدرب الوطني جمال بلماضي كان قد اتفق مع رئيس الفاف جهيد زفيزف مباشرة بعد نهاية اللقاء الودي الذي لعب بوهران شهر سبتمبر المنصرم، على مواصلة مهامه على رأس العارضة اللفنية للمنتخب الوطني إلى غاية كأس العالم 2026 غير أن العقد بين الطرفين لم يمض بعد.

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن جمال بلماضي باق على رأس العارضة الفنية للخضر إلى غاية 2026 مثلما أكدته الشروق في عدد سابق غير أن العقد بين الطرفين لم يمض بعد، نفس المصدر أكد أن النسخة الجديدة لعقد بلماضي متواجدة في الأمانة العامة للفاف وتنتظر الإمضاء عليها في الأيام القادمة، خاصة مع غياب الناخب الوطني الذي كان متواجدا في البقاع المقدسة لأداء العمرة والعودة لفرنسا ومتابعة كأس العالم من على شاشة التلفاز.

أحد المقربين من رئيس الفاف قال لـ”الشروق”: “مباشرة بعد نهاية اللقاء الودي الذي لعب بوهران بين المنتخبين الجزائري ونظيره النيجيري التقى بلماضي ورئيس الفاف على طاولة واحدة واتفق الطرفين على مواصلة الناخب الوطني مهامه إلى غاية كاس العالم 2026 مع تحديد أهداف متوسطة المدى في كأس إفريقيا 2024، و2025، وهي بلوغ أدوار متقدمة على الأقل التواجد في مقدمة المنتخبات المشاركة، أي مابين المرتبة الأولى والتتويج إلى غاية المرتبة الرابعة، والتأهل إل كأس العالم، مع تجديد التشكيلة الوطنية وإقناع لاعبين جدد لتدعيم الفريق والبداية بعوار وأيت نوري وشعيبي في انتظار إقناع لاعبين جدد.

عشر أيام بعد الاتفاق بين رئيس الفاف والناخب الوطني خرج المسؤول الأول عن الكرة الجزائرية وصرح في للإذاعة الوطنية أنه اتفق مع الناخب الوطني من أجل تجديد عقده إلى غاية مونديال 2026، المقرر إجراؤه بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وصرح رئيس الهيئة الفدرالية على أمواج الاذاعة الوطنية: ”سيكون بلماضي معنا إلى غاية كأس العالم 2026، مشكل تجديد عقده لم يتم طرحه بعد أن قرر مواصلة المهمة على رأس العارضة الفنية للخضر”.

وكان المدرب الوطني جمال بلماضي قد قرر مواصلة مهمته على رأس المنتخب الوطني، مؤكدا أنه سيحاول تقديم دفعة جديدة لهذه المجموعة التي تستحق كل الدعم تحسبا للاستحقاقات القادمة، وأكد أنه رفض في مواصلة عمله بعد الإقصاء لكن المسؤولين رفضوا فكرة المغادرة”.

وبدأ جمال بلماضي سياسة البحث عن لاعبين جدد حيث وضع في مفكرته العديد من اللاعبين لجلبهم إلى التشكيلة الوطنية، والتفكير في التخلي عن بعض اللاعبين مثلما أكده النجم لخضر بلومي الذي قال بصريح العبارة أن هناك أربع أو خمس لاعبين لا بد من أبعادهم عن التشكيلة الوطنية وتعويضهم بلاعبين شبان.

وكانت بعض المصادر قد أكدت أن جمال بلماضي ينوي فرض نظام صارم لإعادة الانضباط إلى قائمة “الخضر” وأنه ينوي الضرب بيد من حديد تجاه بعض اللاعبين الذين أصبحوا لا يقدمون الإضافة إلى التشكيلة الوطنية.

علما أن المنتخب الوطني سيعود إلى المنافسة شهر مارس 2023 بإجراء مباراتين في أطار تصفيات كأس إفريقيا 2025 المقررة بكوت ديفوار أمام النيجر ذهابا وإيابا.