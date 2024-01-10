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رياضة

عقد رعاية جديد لمولودية الجزائر

عمر سلامي
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عقد رعاية جديد لمولودية الجزائر
ح.م
رئيس مجلس إدارة المولودية حاج رجم

وقعت إدارة مولودية الجزائر عقد رعاية جديد مع متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، يمتد إلى غاية 2026 .

وتم توقيع العقد بمقر مؤسسة “أوريدو” بأولاد فايت بالعاصمة، بحضور الرئيس المدير العام لـ”أوريدو” روني، ورئيس مجلس إدارة المولودية حاج رجم وعدد من لاعبي الفريق.

ويمتد عقد الرعاية بين “أوريدو” ومولودية الجزائر إلى غاية 2026، ليكون متعامل الهاتف النقال الراعي الرسمي لـ”العميد”.

وقال حاج رجم على هامش توقيع عقد الرعاية: ” هذه الشراكة مهمة، مولودية الجزائر فريق كبير، ويوقع عقد رعاية مع شركة كبيرة، وهدفنا العودة إلى الواجهة محليا وقاريا “.

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