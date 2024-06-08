عقد شراكة بين المولودية وباريس سان جرمان الفرنسي

يعقد، هذا الاثنين، اجتماع بين ممثل عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ومسؤولي فريق مولودية الجزائر للاتفاق حول إمضاء عقد شراكة بين الناديين تحت رعاية مؤسسة “أوريدو”، باعتبارها شريكا رسميا للفريق الفرنسي منذ سنة 2013، وراعيا رسميا لفريق مولودية الجزائر منذ شهر جانفي 2024.

وحسب بعض المصادر، فإن هذا الاجتماع سيتم التطرق فيه إلى عديد المواضيع، أهمها إمضاء عقد شراكة بين نادي مولودية الجزائر، المتوّج بلقب البطولة الجزائرية، وسان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، من أجل إقامة دورات تكوينية تشمل التدريبات والتعلّم والتكوين لفائدة اللاعبين، إضافة إلى برمجة مبارتين وديتين ذهابا وإيابا بين الفريقين. ومن المنتظر أيضا إنشاء مدرسة كروية لنادي باريس سان جرمان الفرنسي بالجزائر، بالشراكة مع فريق المولودية.