عقد طويل المدّة لـ “زرقان”

أعلنت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، الخميس، عن تمديد عقد لاعبها الدولي الجزائري آدم زرقان حتى صيف 2027.

وكان متوسط الميدان الدّفاعي زرقان (22 سنة) قد انضمّ إلى فريق شارلوروا في صيف 2021، لِمدّة أربعة مواسم.

وقالت إدارة نادي شارلوروا في بيان لها، إن كفاءة زرقان عجّلت بِتمديد عقده.

وأوضحت إدارة الفريق البلجيكي نقاط قوّة خرّيج مدرسة نادي البارادو، في انضباطه، وبراعته في تكسير اللقطات التهديفية للمنافس، وتمكّنه من فرض نفسه لاعبا أساسيا. مُتمنّية للدولي الجزائري التوفيق في بقية مشواره الكروي الاحترافي مع فريقها الكروي.