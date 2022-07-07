-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عقد طويل المدّة لـ “زرقان”

علي بهلولي
  • 416
  • 0
عقد طويل المدّة لـ “زرقان”

أعلنت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، الخميس، عن تمديد عقد لاعبها الدولي الجزائري آدم زرقان حتى صيف 2027.

وكان متوسط الميدان الدّفاعي زرقان (22 سنة) قد انضمّ إلى فريق شارلوروا في صيف 2021، لِمدّة أربعة مواسم.

وقالت إدارة نادي شارلوروا في بيان لها، إن كفاءة زرقان عجّلت بِتمديد عقده.

وأوضحت إدارة الفريق البلجيكي نقاط قوّة خرّيج مدرسة نادي البارادو، في انضباطه، وبراعته في تكسير اللقطات التهديفية للمنافس، وتمكّنه من فرض نفسه لاعبا أساسيا. مُتمنّية للدولي الجزائري التوفيق في بقية مشواره الكروي الاحترافي مع فريقها الكروي.

مقالات ذات صلة
ختام الألعاب المتوسطية الأربعاء.. وهران كسبت الرهان

ختام الألعاب المتوسطية الأربعاء.. وهران كسبت الرهان

فتح تحقيق في سيراليون بعد انتهاء مقابلتَين بِتسجيل 187 هدف!

فتح تحقيق في سيراليون بعد انتهاء مقابلتَين بِتسجيل 187 هدف!

يانيس حماش يدخل دائرة اهتمامات غلطة ساراي التركي

يانيس حماش يدخل دائرة اهتمامات غلطة ساراي التركي

إسلام سليماني مازال يصر على اللعب مع الفرق الكبيرة

إسلام سليماني مازال يصر على اللعب مع الفرق الكبيرة

إدارة مانشستر سيتي تتودّد إلى محرز

إدارة مانشستر سيتي تتودّد إلى محرز

زفيزف يتحدّث عن مستقبل بلماضي ومباراة الكاميرون

زفيزف يتحدّث عن مستقبل بلماضي ومباراة الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد