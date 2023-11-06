عقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي الأحد بالسعودية

لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم ‏على الشعب الفلسطيني..

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقدها قمة إسلامية استثنائية، في العاصمة السعودية ‏الرياض، يوم الأحد المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم ‏على الشعب الفلسطيني.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان رسمي، أن عقد الدعوة يأتي بناءً على دعوة السعودية، بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الحالية.

وكانت منظمة التعاون الاسلامي قد أدانت “التصريحات العنصرية لوزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة”.

وتعتبر ذات المنظمة “أن ذلك يعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي يوميا ضد الشعب الفلسطيني”،

“في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية”، مؤكدة أن هذا الخطاب “يستدعي من المجتمع الدولي إدانته، واتخاذ الاجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية وجريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.