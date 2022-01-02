عقلي يدعو إلى سن قانون حول العمل عن بعد بالجزائر

دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عقلي، الأحد، إلى سن قانون حول العمل عن بعد بالجزائر، من أجل تلبية التحديات الحالية.

وأوضح عقلي خلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن هناك العديد من التشريعات التي تستحق التحديث في شقها التنظيمي والقانوني، منها قانون العمل.

واعتبر المتحدث ذاته أن قانون العمل يشكل مشروعًا مهمًا يجب أن يلبي المعايير والتحديات الحالية، ضاربا مثالا بالعمل عن بعد، الذي يجب أن “ينظمه القانون” حسبه.

من جهة أخرى، وعن قانون الإستثمار الذي ينتظر الإفراج عنه قال عقلي أنه يجب أن يحمل إجابة واضحة لهذه الأسئلة “كيف تأتي وتستثمر في الجزائر؟ كيف يتم اخراج وبيع الأسهم ؟ كيف يتم تحويل الأرباح؟ كيفية جلب رأس المال؟ يجب أن يكون هذا الرمز إجابة واضحة لجميع هذه الأسئلة “

وأضاف المتحدث ذاته أن أرباب العمل ينتظرون بفارغ الصبر نشر قانون الاستثمار الجديد واكتشاف محتواه، معبرا عن رغبته بأن يكون عام 2022 عام الانفصال عن النموذج الاقتصادي القديم.