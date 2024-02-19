عقوبات بالجملة ضد منتخب مالي بسبب حكم مصري

بينما تبقى قضية عادل عمروش تراوح مكانها

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “كاف” عقوبات بالجملة على منتخب مالي، بسبب الاعتداء على الحكم محمد عادل، خلال مباراة كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023. وأصدر “كاف” بيانًا أمس عبر موقعه الرسمي، أنه تم اتهام الاتحاد المالي بسوء السلوك، بعد الأفعال غير الرياضية تجاه حكم المباراة.

وأدان مجلس الانضباط بالاتحاد الإفريقي اللاعب هاماري تراوري، بارتكاب سلوك غير رياضي تجاه الحكم، وتم إصدار عقوبة بإيقافه 4 مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ في حالة تكرار الأمر يتم تطبيقهم. وتم تغريم الاتحاد المالي لكرة القدم 10 آلاف دولار أمريكي، بسبب ما فعله الجهاز الفني واللاعبون أيضًا، بالإضافة إلى تغريم الاتحاد الإيفواري 5 آلاف دولار أمريكي بتهمة سوء سلوك الفريق.

وكانت كاميرات المباراة، قد أظهرت الحكم محمد عادل محاطًا بلاعبي مالي الذين كانوا غاضبين بسبب عدم منحهم فرصة من الحكم المصري، قبل أن يشهر عادل بطاقة حمراء في وجه هاماري تراوري الذي كان يحاول الاعتداء على عادل قبل أن يدفعه الأخير. وأقيمت المباراة بين المنتخبين في وقت سابق من هذا الشهر، خلال دور ربع النهائي، وانتهت بفوز كوت ديفوار 2-1، شهدت شغبًا من لاعبي منتخب مالي تجاه الحكم المصري.

وفي سياق آخر، مازالت قضية المدرب التنزاني، الجزائري عادل عمروش تراوح مكانها رغم الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد التنزاني وحتى المدرب الجزائري، من أجل إعادة النظر في العقوبة المسلطة عليه وإيقافه لثماني مباريات دولية، مع تسليط عقوبة مالية عليه قدرها 10 آلاف دولار… (قضية للمتابعة).