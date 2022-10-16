عقوبات بين 10 و 20 سنة و غرامات بين 200 مليون و 500 مليون في حق 27 تاجرا مضاربا بباتنة

عقوبات بين 10 و 20 سنة و غرامات بين 200 مليون

أدانت، الأحد، محكمة باتنة، أربعة متعاملين اقتصاديين و تجار، بعقوبة 10 سنوات نافذة، مع غرامة 200 مليون لكل منهم، عن تهم متعلقة بالمضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عقب تحقيقات شنتها مصالح الأمن الأسبوع الماضي، بانابة من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، متابعة لشكوى قدمتها منظمة حماية المستهلك تخص المتاجرة المشروطة في مادة زيت المائدة.

و وجهت للمتهمين تهم متعلقة بتضخيم فواتير و تحرير أخرى وهمية و المضاربة غير المشروعة، فيما وجهت تهم تتعلق بالمشاركة في المضاربة أدين خلالها 22 شخصا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة 500 مليون لكل واحد منهم، مع إصدار مذكرة قبض عليهم و مصادرة المحجوزات، و شطب واحد منهم من السجل التجاري بالنفاذ المعجل.

إلى ذلك، أدين، وطبقا لإجراءات المثول الفوري، تاجر بعقوبة 10 سنوات و غرامة 200 مليون، المضاربة في الأسعار و عرض أثمان مرتفعة مقارنة بسعر البيع لدى عموم التجار، مع شطبه من السجل التجاري بالنفاذ المعجل.