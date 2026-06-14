عقوبات تصل إلى 10 سنوات لموظفين بوزارتي التجارة الخارجية والصناعة ومتعاملين اقتصاديين

عن وقائع فساد تتعلق بالتلاعب برخص الاستيراد..محكمة دار البيضاء تصدر أحكامها

وقعت محكمة الدار البيضاء، الأحد، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في فضيحة التلاعب برخص الاستيراد، تصل إلى 10سنوات حبسا نافذا.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة دار البيضاء بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد 14 جوان، فقد سلط عقوبة عقوبة 7سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية ويتعلق الأمر بموظفة كانت تشغل منصبا بوزارة الخارجية وترقية الصادرات، فيما وقع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق عون الاستقبال بذات الوزارة، فيما تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق إطارات موظفي وزارتي التجارة الخارجية والصناعة بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا.

في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتعاملين الاقتصاديين منهم تجار ومستوردين وشركات خاصة، المتابعين في ملف الحال بين عامين حبسا نافذا منها عام غير نافذ ، فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة من جميع التهم .

وبالمقابل فقد سلطت المحكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة مع تثبيت أمر بالقبض الدولي عليه.

في حين قضت المحكمة المتهمين بأداء تعويض بالتضامن للخرينة العمومية يقدر ب 2 مليون دج تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها، فيما رفضت المحكمة تأسيس وزارة التجارة الخارجية طرفا مدنيا.