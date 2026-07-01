عقوبات تصل إلى 4 سنوات للمتهمين في فضيحة “الخدمات الجامعية”

محكمة القطب الاقتصادي والمالي تصدر أحكامها:

أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، الأربعاء، أحكامها في ملف فساد ” الخدمات الجامعية”، حيث تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الإقتصادي والمالي، الأربعاء 1 جويلية، في تمام العاشرة والنصف، حضوريا، علنيا وابتدائيا، في حق 40 متهما ، فقد وقع عقوبة 3سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار دينار جزائري في حق كل من مدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة المتهم ” ز. و” و 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار جزائري في حق جميع المتعاملين الخواص الموقفين وغير الموقوفين.

أحكام تتراوح بين3 و4 سنوات والبراءة للمتعاملين الاقتصاديين وأعضاء لجان فتح التقييم وفتح الأظرفة

بالمقابل فقد أدانت المحكمة عدد من اعضاء لجان التقييم وفتح الأظرفة لمديرتي الخدمات الجامعية لولاية وهران ومستغانم والجلفة بعام حبسا نافذا، فيما استفاد 16 أعضاء من هذه اللجان بمديريتي الخدمات الجامعية للمسيلة والمدية من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليهم مع إدانة الشركات المتهمة في القضية بغرامة مالية تقدر بـ 5 مليون دينار جزائري.