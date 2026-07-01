-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
محكمة القطب الاقتصادي والمالي تصدر أحكامها:

عقوبات تصل إلى 4 سنوات للمتهمين في فضيحة “الخدمات الجامعية”

نوارة باشوش
  • 1505
  • 0
عقوبات تصل إلى 4 سنوات للمتهمين في فضيحة “الخدمات الجامعية”

أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، الأربعاء، أحكامها في ملف فساد ” الخدمات الجامعية”، حيث تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الإقتصادي والمالي، الأربعاء 1 جويلية، في تمام العاشرة والنصف، حضوريا، علنيا وابتدائيا، في حق 40 متهما ، فقد وقع  عقوبة 3سنوات حبسا نافذا  وغرامة مالية نافذة  قدرها 500  ألف  دينار دينار جزائري في  حق كل من مدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة المتهم ” ز. و” و 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر  ب 1  مليون دينار جزائري في حق جميع  المتعاملين الخواص الموقفين وغير الموقوفين.

أحكام تتراوح بين3 و4 سنوات والبراءة للمتعاملين الاقتصاديين وأعضاء لجان فتح التقييم وفتح الأظرفة

بالمقابل فقد أدانت المحكمة عدد من اعضاء لجان التقييم وفتح الأظرفة لمديرتي الخدمات الجامعية لولاية وهران ومستغانم والجلفة بعام حبسا نافذا، فيما استفاد 16 أعضاء من هذه اللجان بمديريتي الخدمات الجامعية للمسيلة والمدية من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليهم مع إدانة الشركات المتهمة في القضية بغرامة مالية تقدر بـ 5 مليون دينار جزائري.

مقالات ذات صلة
فيروس إيبولا في الكونغو يسجل 1274 حالة والمنظمات الدولية تستنفر

فيروس إيبولا في الكونغو يسجل 1274 حالة والمنظمات الدولية تستنفر

ضبط 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب (فيديو)

ضبط 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب (فيديو)

الضرب بيد من حديد ضدّ تسريب كواليس تصحيح “البكالوريا”

الضرب بيد من حديد ضدّ تسريب كواليس تصحيح “البكالوريا”

النظارات الشمسية… “موضة صيفية” تخفي أخطارا كبيرة على صحة العين

النظارات الشمسية… “موضة صيفية” تخفي أخطارا كبيرة على صحة العين

أكثر من 10 آلاف عون حماية مدنية لتأمين موسم الاصطياف

أكثر من 10 آلاف عون حماية مدنية لتأمين موسم الاصطياف

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 15 ولاية يومي الاثنين والثلاثاء

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 15 ولاية يومي الاثنين والثلاثاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد