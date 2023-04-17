عقوبات صارمة بعد أحداث مباراة نجم سطيف وجمعية أولاد عدوان

أصدرت الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة عقوبات صارمة على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراة نجم سطيف وجمعية أولاد عدوان.

وقررت الاتحادية عقوبة الإيقاف بـ 30 شهرا في حق قائد نجم سطيف، الحاج نبيل مع اقتراح الإقصاء مدى الحياة وإرسال هذا المقترح إلى وزارة الشباب والرياضة.

كما قررت عقوبة الإيقاف لمدة 24 شهرا في حق اللاعب حداد صدام من نجم سطيف، زفودية ومرازقة من جمعية أولاد عدوان.

كما سلط المكتب الفيدرالي لاتحادية الكرة الطائرة، عقوبات اللعب دون جمهور وبقاعة محايدة على الفريقين المعنيين، فضلا عن غرامة مالية.

وسيلعب فريقا نجم سطيف وجمعية أولاد عدوان لمدة 12 شهرا دون حضور جماهيرهما، علاوة على إجبارهما على خوض دورة اللقب “بلاي أوف” خارج قاعتيهما.

وقد تقرر نقل دورة اللقب التي كان سينشطها نجم سطيف في قاعة “الباز”، إلى القاعة الرياضية بالعلمة، بأبواب مغلقة.

أما بالنسبة لجمعية أولاد عدوان، فإن دورة اللقب المقررة أن تنظم داخل قاعته، فسيتم نقلها إلى القاعة متعددة الرياضات بمدينة عين الكبيرة وبمدرجات شاغرة.

وبالإضافة إلى العقوبات السابقة، تم تغريم كلا الفريقين بمبلغ 400 ألف دينار جزائري، حسب ذات المصدر.

وعرفت المباراة التي جمعت نجم سطيف، صاحب المركز الثاني لمجموعة “وسط-شرق” ، برائد الترتيب جمعية أولاد عدوان أحداثا مؤسفة عند نهاية المباراة التي فاز بها نجم سطيف بالشوط الحاسم 3-2.

وقام أنصار أولاد عدوان بخلع كراسي القاعة ورميها على أرضية الميدان.