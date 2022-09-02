عقوبات صارمة ضدّ إرهاب الطرقات ومافيا تجار البشر

بإدخال تعديلات على القانون.. عبد الرشيد طبي:

أكد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، الخميس، على تشديد العقوبات على السائقين المتهورين من خلال إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، على إثر المنحى التصاعدي الخطير لحوادث المرور التي وصفها بـ “المروعة”.

وقال طبي خلال في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي، والنائب العام لذات المجلس، عثمان موسى إن هذه الإجراءات الجديدة ستتبعها إجراءات تنظيمية أخرى تتخذها الحكومة قريبا.

وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل أنه في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتوفير كل الشروط اللازمة لذلك، عملت وزارة العدل خلال السنة الجارية على “استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور، على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، التنظيم القضائي، مجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الأساسي للقضاء”.

وإلى ذلك فقد تم تحضير عدة نصوص قانونية، يقول طبي: “أهمها قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات”.

واعتبر وزير العدل أن هذه النصوص القانونية تعد “وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون، من بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة”، مما يتطلب ـ مثلما قال طبي ـ “إقرار عدة إجراءات تنظيمية من طرف الحكومة”.

من جهة أخرى، اعتبر عبد الرشيد طبي أن الحركة السنوية في سلك القضاء من السنن الحميدة، إذ تهدف إلى إعطاء دفـع جديد للعمل القضائي، لتعزيز مكانة السلطة القضائية والارتقاء بدورها في المجتمع، في إطار مقاربة رئيس الجمهورية لبعث جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية، حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع”.

كما ترمي مقاربة رئيس الجمهورية – يضيف الوزير- إلى “ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين اثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية”، مشيرا إلى أنه تم، في إطار الحركة الأخيرة، ترقية 18 قاض جديد لتولي مناصب مسؤولية، سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام فضلا عن “تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية نظرا لما أثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي.