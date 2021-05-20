عقوبات صارمة ضد وفاق سطيف وسريع غليزان

في آخر اجتماع للجنة الانضباط

أصدرت لجنة الانضباط مساء الخميس عقوبات صارمة، بعد اجتماع مكتبها ودراسة ملف مباراة سريع غليزان والضيف وفاق سطيف.

ولُعبت هذه المباراة بِغليزان الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2).

وقرّرت لجنة الانضباط إعادة ضبط نتيجة المباراة على النّحو التالي: خسارة وفاق سطيف بـ (0-2)، دون أن يستفيد سريع غليزان من نقاط الفوز. وتسديدة إدارة نادي “النسر الأسود” غرامة مالية بِقيمة مليون دينار (100 مليون سنتيم).

فضلا عن ذلك، وفي بيان نشرته رابطة الكرة المحترفة، عوقب الدكتور عبد الكريم لولد بِالإيقاف لِمدّة سنة نافذة، ومنعه من ممارسة أيّ نشاط كروي انطلاقا من الـ 20 من ماي 2021.

وفسّرت لجنة الانضباط الأحكام الصادرة بـ: تقديم إدارة نادي وفاق سطيف بيانات طبّية للاعبيها (عددهم 23) خاصة بِالكشف عن فيروس “كورونا” وقد تجاوزها الزمن، وبِالضبط يعود تاريخها إلى الـ 27 من أفريل 2021 والـ 3 من ماي 2021 والـ 8 من ماي 2021، لِمباراة لُعبت في الـ 16 من ماي 2021. عِلما أن لوائح المنافسة بِهذا الشأن تنصّ على عدم تجاوز التاريخ لِثلاثة أيّام عن انطلاق المباراة.

أمّا تفسير معاقبة الدكتور عبد الكريم لولد، فِسبب إشرافه على فحص طبي للاعبي فريقَي سريع غليزان ووفاق سطيف.

وشدّدت لجنة الانضباط على أنها لا تتسامح مع مَن يخرق لوائح “البروتوكول الصحي”، ووصفت ما قامت به إدارة نادي وفاق سطيف بـ “الإهمال الخطير” الذي لا يُسكت عنه.

وبِخصوص الملف الثاني المتعلّق بِتقديم إدارة نادي وفاق سطيف احترازات، فحواها خوض المُنافس والمضيف سريع غليزان المباراة المذكورة بِلاعبَين مُعاقبَين، وهما: متوسطا الميدان يونس كولخير وصبري غربي. أكّدت لجنة الانضباط حصول كلّ لاعب على 4 إنذارات متتالية مرادفة لِعقوبة الإيقاف، وعدم امتلاكهما رخصة المشاركة في مباراة وفاق سطيف.

وعليه، أصدرت لجنة الانضباط القرار التالي: خسارة سريع غليزان بـ (0-3) أمام الضيف وفاق سطيف، مع خصم 3 نقاط من رصيد السريع، وعدم استفادة الوفاق من نقاط الفوز. فضلا عن تسديد إدارة نادي سريع غليزان لِغرامة مالية بِقيمة 300 ألف دينار (30 مليون سنتيم)، ومعاقبة اللاعب يونس كولخير بِالإيقاف لِمدّة 4 لقاءات نافذة، وإيقاف أيضا الأمين العام للنادي جواد بوعبد الله لِمدّة شهر نافذ، انطلاقا من الـ 20 من ماي 2021.