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رياضة

عقوبات صارمة في بريطانيا للمدانين بإساءات عنصرية ضد اللاعبين

سليم.ع
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عقوبات صارمة في بريطانيا للمدانين بإساءات عنصرية ضد اللاعبين
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تواصل السلطات البريطانية مساعيها الحثيثة لمحاربة الإساءات العنصرية التي تستهدف لاعبي كرة القدم، ومن المنتظر الشروع مع بداية العام المقبل، في تطبيق قوانين جديدة صارمة في حق المدانين.

وقالت وزيرة داخلية بريطانيا، بريتي باتيل، إن المدانين بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم ،عبر الانترنت سيمنعون من حضور أي مباريات لمدة تصل إلى 10 أعوام، طبقا للقوانين الجديدة.

وأضافت وزيرة الداخلية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: ” شهدنا صدور إساءات عنصرية عبر الانترنت، ولابد من معاقبة هؤلاء المسؤولين عن الإساءات العنصرية الفظيعة ، والتعديلات القانونية ستضمن منعهم من حضور مباريات كرة القدم”.

وتعاقب القوانين الحالية، التي وضعت من أجل منع العنف والفوضى في المباريات، مرتكبي هذه المخالفات بالمنع من حضور المباريات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز 10 أعوام.

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