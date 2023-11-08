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الجزائر
مديرية التجارة باشرت عملية التحسيس لحماية المستهلك وتتوعد

عقوبات صارمة للمتخلفين عن توفير الخبز المدعم طيلة ساعات اليوم بالعاصمة

راضية مرباح
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عقوبات صارمة للمتخلفين عن توفير الخبز المدعم طيلة ساعات اليوم بالعاصمة
أرشيف

ألزمت مديرية التجارة لولاية الجزائر كافة الخبازين الناشطين على مستوى مقاطعتها، بضرورة توفير الخبز المدعم بقيمة 10 دنانير، طيلة ساعات اليوم وحتى بالفترة المسائية، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة الهشة التي تجد نفسها مرغمة على اقتناء الخبز المحسن المعروض بمبالغ تفوق الضعف، وهو ما يتنافى مع قرارات الدولة، حيث توعدت المديرية كافة المخالفين، بعقوبات صارمة تصل إلى حد الغلق بعد الانتهاء من العمل التحسيسي الجاري حاليا.
الخبز المدعم الذي عادة ما ينفد بمختلف المخابز خلال الفترة الصباحية، أضحى من ضمن أهم المشاكل التي لا تزال ترهق المواطنين خاصة منهم ذوي الدخل المحدود ومنهم أولئك الذين لهم عدد من الأطفال الذين يستهلكون كمية معتبرة منه، ويصعب عليهم اقتناء الخبز المحسن، ونظرا لعدم تقيد الخبازين بالقرارات الفوقية للسلطات التي تلزمهم ببيع هذا النوع من الخبز الذي هو في متناول مختلف طبقات المستهلكين، وضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر إعلانات خاصة، انطلاقا من تاريخ السادس من نوفمبر الجاري أي منذ الاثنين الماضي، تعلم من خلاله مختلف الخبازين سواء المقيدين في السجل التجاري أم الحرفيين، بأنهم ملزمون بتوفير هذه المادة، طيلة اليوم، بما في ذلك الفترات المسائية وفي كل أيام الأسبوع، وذلك في إطار التموين المنتظم للمواطنين بالخبز العادي، وتوعدت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة تسجيلها أي مخالفات لقراراتها.
من جهته، أكد مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، عبد الوهاب حرقاس، في تصريح لـ”الشروق”، أن الإعلان الأخير الصادر عن مديريتهم، جاء نتيجة التماس مصالحهم لنفاذ الخبز المدعم خلال الفترة الصباحية بالعديد من المخابز حيث لا يجد المستهلك هذا النوع من الخبز بعد العاشرة صباحا، في حين لا يقوى العديد منهم على اقتناء الخبز المحسن المرتفع ثمنه، مشيرا إلى أن تحركاتهم هذه جاءت بناء على النشاطات الدورية لمصلحة المستهلك بالمديرية وحفاظا على القدرة الشرائية للطبقة الهشة، حيث ترافقها هذه الأيام عمليات التحسيس، لإبلاغ كافة التجار الخبازين بالقرار الأخير قبل الذهاب إلى إجراءات عقابية صارمة، حيث توعد حرقاس المخالفين بمتابعات قضائية واللجوء إلى غاية الغلق في حالة ثبوت تعنت المعنيين.

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