عقوبات ضد المدارس المخالفة للبروتوكول الصحي

رؤساء البلديات يفرضون إجراءات وقائية

حذرت المجالس الشعبية البلدية مديري المدارس الابتدائية من التهاون في تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي في الوسط المدرسي، فيما هددت بتسليط عقوبات ضد المخالفين وفقا لقوانين الجمهورية سارية المفعول، وذلك بغية توفير محيط آمن وصحي للتلاميذ ولأفراد الجماعة التربوية.

وجه رؤساء بلديات تعليمات وقائية لمديري المدارس الابتدائية تحثهم من خلالها على أهمية الالتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي في الوسط المدرسي، لأجل المحافظة على سلامة التلاميذ وكافة أفراد الجماعة التربوية، وإلا سيتمّ إسقاط عقوبات ضد المخالفين والمتهاونين، بناء على ما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول.

وطلبت مصالح البلديات المختصة من رؤساء المدارس الابتدائية الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية، وتتعلق بإلزامية وضع سجادة بها مادة مطهرة لتعقيم الأحذية أمام مدخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى فرض ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين قبل الدخول إلى المؤسسة، إلى جانب المطالبة بإلزامية قياس درجة حرارة الوافدين على المؤسسة والتلاميذ بأجهزة قياس الحرارة، والعمل على إعادة فرض التباعد الجسدي الاجتماعي في الساحات والأروقة وقاعات الدراسة، مع وضع علامات ورسومات توضيحية خاصة بالتباعد، لتجاوز أزمة الوباء بأقل الخسائر المادية والبشرية.

ويذكر أن نقابة مديري المدارس الابتدائية قد أعلنت عن التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، في الوسط المدرسي لضمان إنهاء سنة دراسية دون إصابات، حيث جددت مطالبة بضرورة فصل الابتدائيات عن البلديات وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية، والعمل على تزويدها بميزانية تسيير مستقلة، لكي يتسنى لها مواجهة كافة المشاكل المادية.