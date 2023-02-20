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رياضة

عقوبات ضد مولودية الجزائر واتحاد بسكرة

علي بهلولي
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عقوبات ضد مولودية الجزائر واتحاد بسكرة

سلّطت لجنة الانضباط، الإثنين، عقوبات ضد فريقَي مولودية الجزائر واتحاد بسكرة.

وكان الفريقان قد لعبا مباراة بِرسم منافسة البطولة الوطنية، عصر الأحد.

وهكذا تقرّر أن يلعب فريق مولودية الجزائر المباراة القادمة داخل القواعد بِمدرجات شاغرة، ويُلزم بِتسديد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار. بِسبب استعمال جمهوره للشهب النارية، ورشق أرضية الميدان بِالمقذوفات الممنوعة.

وتدفع إدارة نادي مولودية الجزائر غرامة مالية أخرى بِالقيمة ذاتها 200 ألف دينار، لِغياب المدرب في دكّة البدلاء (إقالة فوزي البنزرتي).

أمّا لاعب المولودية خالد دحماني ومنافسه عادل الأخضري من اتحاد بسكرة، فقد عوقب كلّ واحد منهما بِالإيقاف لِمدّة لقاء واحد، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم.

وعوقب مدرب اتحاد بسكرة محمد بوطاجين بِالإيقاف لِمباراة واحدة، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم.

وسلّطت لجنة الانضباط على فريق اتحاد بسكرة أيضا غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار الفريق للشهب النارية.

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