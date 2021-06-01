عقوبات غليظة ضد أمل عين مليلة

سلّطت لجنة الانضباط، الثلاثاء، عقوبات غليظة على فريق أمل عين مليلة، بعد إجراء الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وقرّرت لجنة الانضباط ترسيم خسارة أمل عين مليلة بِثلاثية نظيفة أمام الزائر فريق شبيبة القبائل، مع خصم 3 نقاط من رصيد الأمل، ومنح 3 نقاط للشبيبة.

فضلا عن ذلك، تدفع إدارة نادي أمل عين مليلة غرامة مالية قيمتها 300 ألف دينار، مع إيقاف الأمين العام للفريق محمد التهامي خليفي لِمدّة شهر نافذة، انطلاقا من الفاتح من جوان 2021.

جاء ذلك بِسبب إشراك فريق أمل عين مليلة للاعب معاقب (أربعة إنذارات)، في مقابلته أمام شبيبة القبائل مساء الأحد الماضي، والأمر يتعلّق بِالمدافع رابح زياد. مع الإشارة إلى أن المواجهة انتهت بِنتيجة التعادل (1-1).

وعوقب اللاعب رابح زياد بِالإيقاف لِمدّة 5 مقابلات نافذة، أما المحضر البدني لِفريق أمل عين مليلة محمد بن يمينة، فقد عوقب بِالإيقاف لِمدّة شهر نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم في مواجهة “الكناري”.

وعليه، ارتقت شبيبة القبائل إلى المركز الرابع بِرصيد 41 نقطة، ونزل أمل عين مليلة إلى الرّتبة الـ 11 بِمجموع 31 نقطة. وكانت الشبيبة من قبل، تحوز 39 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل الأمل الرّتبة الـ 10 بِرصيد 35 نقطة.

وعوقب متوسط ميدان نصر حسين داي إسلام بولوذن بِالإيقاف لِمدّة 6 مقابلات، نصفها غير نافذ، وتسديد غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار. بعد طرده في مواجهة المضيف وفاق سطيف، بِسبب حركة غير رياضية.

وعوقب التقني سمير زاوي مدرب جمعية الشلف بِالإيقاف لِمدّة مباراة واحدة نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم في مواجهة الزائر شبيبة سكيكدة. وهي العقوبة ذاتها المسلّطة ضد التقني شريف حجار مدرب الفريق الأخير.

وسلّطت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، على التقني عابد بدر الدين مساعد مدرب أهلي البرج، بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم في مواجهة نادي البارادو.