عقوبات لجنة الانضباط

كشفت لجنة الانضباط، الإثنين، عن آخر العقوبات التي أصدرتها بعد اجتماع عقده مكتبها.

وهكذا عوقب لاعب وفاق سطيف صالح بوشامة بِالإيقاف لِمدّة 4 مقابلات، واحدة منها غير نافذة. وتسديد غرامة مالية بِقيمة 40 ألف دينار. وذلك بِسبب طرده في مباراة فريقه والمُضيّف شباب بلوزداد.

وعوقب لاعب الشياب سفيان بوشار بِالإيقاف لِمباراة واحدة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. بِسبب احتجاحه على قرار الحكم.

وبِسبب استعمال أنصار الفريق للشهب النارية ورشقهم بها لِأرضية الميدان، عوقبت إدارة نادي شباب بلوزداد بِدفع غرامة قيمتها 100 ألف دينار، مع تلقّي إنذار.

وعوقب أيضا مدرب حراس مرمى اتحاد العاصمة فريد بلملاط بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم في مواجهة شبيبة القبائل. وهي العقوبة ذاتها وللسبب نفسه تُجاه لاعب الفريق آدم عليلات، فقط يُوقف لِمباراة واحدة نافذة.

وتُسدّد إدارة نادي “سوسطارة” غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار الفريق للشهب النارية.

وبِالمُقابل، عوقبت إدارة نادي شبيبة القبائل بِدفع غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار الفريق للشهب النارية.