عقوبات مالية قاسية على رفقاء قندوسي بعد السقوط بخماسية

قرّرت إدارة النادي الأهلي المصري، تسليط عقوبات مالية قاسية على اللاعبين بعد الخسارة بخماسية أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تجميد، مستحقات لاعبي الفريق، الذي ينشط في صفوفه الجزائري أحمد قندوسي، بعد الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” أن محمود الخطيب أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بتجميد مستحقات اللاعبين، بالإضافة إلى عقوبات مالية.

وأضافت أنه من المقرر توقيع هذه العقوبة عقب عودة الفريق من الكاميرون بعد مواجهة القطن، حيث من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره القطن الكاميروني مساء الجمعة المقبل.

وشارك الجزائري قندوسي أساسيا في مباراة صن داونز، قبل ان يترك مكانه في د46 لزميله محمد مجدي أفشة.

وتضاءلت حظوظ الأهلي في العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر صن داونز المجموعة بـ10 نقاط، متبوعا بالهلال السوداني برصيد 9 نقاط، وفي المركز الأخير القطن الكاميروني من دون رصيد.