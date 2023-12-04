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رياضة

عقوبات مُغلّظة.. إيقاف رئيسَي اتحادَي بسكرة وسوف

علي بهلولي
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عقوبات مُغلّظة.. إيقاف رئيسَي اتحادَي بسكرة وسوف

سلّطت لجنة الإنضباط مساء الإثنين على رئيس نادي اتحاد بسكرة عبد القادر تريعة، عقوبة الإيقاف لِمدّة سنتَين، نصفها غير نافذ.

فضلا عن ذلك، يُسدّد تريعة غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار، بِسبب “عدم الالتزام بِواجب التحفّظ، والاعتداء على شرف مسؤولي اتحاد الكرة الجزائري”. يقول بيان رابطة الكرة المحترفة.

ويُمنع عبد القادر تريعة طوال مدّة العقوبة، من الدخول إلى الملاعب وغرف حفظ الملابس، وأيضا من مُمارسة أيّ نشاط له صلة بِرياضة كرة القدم.

وسلّطت لجنة الإنضباط أيضا على رئيس نادي اتحاد سوف يوسف صخري عقوبة الإيقاف، لكن لِمدّة 6 أشهر نافذة.

ويُسدّد ذات المسؤول غرامة مالية قيمتها 80 ألف دينار، بِسبب “السلوك السيّئ وتهديد أحد الحكّام”.

ويُمنع يوسف صخري طوال هذه الفترة من الدخول إلى الملاعب، وأيضا غرف حفظ الملابس.

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