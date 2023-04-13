عقوبات مُغلّظة على شباب المشرية بِسبب شغب أنصاره

سلّطت لجنة الانضباط، الخميس، عقوبات مُغلّظة على فريق شباب المشرية، بِسبب الشغب الذي طبع مقابلته أمام الضّيف نادي ترجي مستغانم.

وكان الحكم قد أوقف المباراة في منتصف الشوط الثاني، بِسبب اجتياج جمهور الشباب لِأرضية الميدان، وحينها كان الزّائر المستغانمي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وجاءت العقوبات على النّحو التالي:

– ترسيم خسارة شباب المشرية بِثلاثية نظيفة، ومنح نقاط الفوز للزّائر ترجي مستغانم.

– يخوض شباب المشرية لاحقا 3 مقابلات بِمدرجات شاغرة، يوجد بينها مواجهتان يُجبر على تنظيمهما بِملعب مُحايد، وتسديد غرامة مالية بِقيمة 100 ألف دينار.

– إيقاف التقني منصور مصطفى مساعد مدرب شباب المشرية لِمدّة 6 أشهر نافذة، انطلاقا من الـ 10 من أفريل 2023، وتسديد غرامة مالية قيمتها 35 ألف دينار، بِسبب السلوك غير الرّياضي تُجاه حكّام المباراة.

وهكذا ارتقى ترجي مستغانم إلى المركز الثاني بِرصيد 52 نقطة، وتجمّد شباب المشرية في الرّتبة الـ 4 بِمجموع 49 نقطة، قبل 6 جولات عن إسدال ستار بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

وسلّطت لجنة الانضباط أيضا عقوبة إجراء مباراة واحدة نافذة بِمدرجات شاغرة على فريق وداد تلمسان، وتسديد غرامة مالية بِقيمة 60 ألف دينار. بِسبب رشق الأنصار لِأرضية الميدان بِالشهب النارية خلال مواجهة الضّيف فريق مولودية سعيدة، التي انتهت لِمصلحة النادي الأخير بـ (1-3).

وأُوقف لاعب وداد تلمسان زكريا خالدي لِمدّة 8 مقابلات نافذة (نهاية الموسم + مقابلتَين من الموسم المقبل)، وتسديد غرامة مالية قيمتها 40 ألف دينار. بِسبب محاولة الاعتداء على حكم المباراة.

ورفعت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف، التي كانت مُسلّطة على رئيس فرع كرة القدم لِنادي اتحاد الشاوية طارق ياحي.