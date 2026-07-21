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الجزائر

عقوبات وغرامات في انتظار المخالفين.. “كناس” يذكر بالتصريح الإجباري للعمال

محمد فاسي
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عقوبات وغرامات في انتظار المخالفين.. “كناس” يذكر بالتصريح الإجباري للعمال
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الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس)

ذكّر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) جميع أرباب العمل عبر مختلف ولايات البلاد بضرورة الوفاء بالتزاماتهم القانونية، والتصريح بعمالهم، مهما كانت جنسيتهم أو طبيعة نشاطهم أو شكل ومدة عقود عملهم، وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التشغيل.

وأوضح الصندوق أن إلزامية التصريح تشمل جميع العمال، سواء كانوا يمارسون نشاطًا مأجورًا أو شبه مأجور، بغض النظر عن قيمة الأجر أو طبيعته، وتشمل كذلك عقود العمل بدوام كامل أو جزئي أو ظرفي.

وأكد “كناس” أن التصريح بالعمال يضمن حماية قانونية لأرباب العمل، من خلال تجنب العقوبات والغرامات وإجراءات المتابعة القضائية المرتبطة بعدم التصريح بالعمال، كما يساهم في مكافحة العمل غير الرسمي وتعزيز بناء اقتصاد منظم ومستدام.

وأضاف الصندوق أن التصريح يوفر أيضًا حماية اجتماعية للعمال من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المؤسسات، ويرفع من إنتاجية العمال ودرجة انتمائهم لمؤسساتهم.

ودعا الصندوق أرباب العمل إلى تسوية وضعية عمالهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتصريح عن بعد، والتي تتيح إنجاز إجراءات التصريح وتحصيل الاشتراكات والاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الصندوق.

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