عقوبة أوروبية ثانية في انتظار “غوغل”

بموجب قانون الأسواق الرقمية

تواجه “غوغل” إمكانية فرض غرامة مالية جديدة خلال الأشهر المقبلة، من طرف المفوضية الأوروبية. حسب ما نقلته رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلّعة.

وتتعلق هذه الغرامة باتهامات وُجّهت إلى “غوغل” في مارس الماضي، بخصوص تفضيلها محركات البحث الخاصة بها مثل Google Shopping وGoogle Flights وGoogle Hotels على منافسيها.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن فرضت على عملاق الإنترنت الأمريكي هذا الشهر، غرامة قدرها 2.95 مليار يورو. لتفضيلها خدمات خاصة بها، على حساب المنافسين والناشرين.

وتأتي كلتا العقوبتين، بناء على قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يحدد قائمةً بما يجب فعله، وما لا يجب، من طرف شركات التكنولوجيا العملاقة.

وتهدف هذه القواعد، حسب ما أوضحه المصدر، إلى كبح نفوذ الشركات الكبرى، وإعطاء المنافسين مساحة للنشاط، وخيارات أوسع للمستخدمين.