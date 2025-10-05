-- -- -- / -- -- --
عقوبة دولية.. المنشطات تُطيح بِأسامة خنوسي

علي بهلولي
ح.م
أسامة خنوسي.

عاقب الاتحاد الدولي لِألعاب القوى الرياضي الجزائري أسامة خنوسي بِالإيقاف لِمدة 3 سنوات، بِسبب ثبوت تعاطي المنشطات.

وينشط أسامة خنوسي (25 سنة) في اختصاص رمي القرص، وقد نال الميدالية الذهبية في هذه المسابقة، خلال فعّاليات البطولة الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياوندي في جوان 2024.

ولا علاقة للمنشطات بِالبطولة الإفريقية، لأن الفحص خضع له بِالجزائر في الـ 29 من أفريل 2025.

وفي أحدث بيان لها، نشرت وحدة النزاهة في ألعاب القوى العالمية بِموناكو، لائحة بِأسماء العدّائين المعاقبين، تضمّنت أسامة خنونسي، و33 زميلا له من أمريكا وروسيا وكينيا وبلدان شتى من أرجاء المعمورة. وأشارت إلى أن العقوبة بدأت في الـ 29 من أفريل الماضي، وتنقضي في الـ 28 من نفس الشهر لِسنة 2028.

وفي آخر ظهور له عبر منصّات التواصل الاجتماعي، أوضح أسامة خنوسي أنه تناول مكمّلا غذائيا بِشهادة طبية، وأنه يرغب في التقدّم بِطعن. لكنه استطرد، وقال إنه يفتقر للموارد المالية التي تُغطّي التكاليف.

يبقى الآن التساؤل حول مسؤولية هذا الرياضي، وأيضا مدربه، وكذا اتحادية ألعاب القوى. علما أن اللجنة الأولمبية الجزائرية تُزوّد سنويا الاتحادات الرياضية بِلائحة المنشطات (أسماء العقاقير الممنوعة)، التي تضبطها اللجنة الدولية الأولمبية بِالتنسيق مع وكالة العالمية لِمكافحة المنشطات.

