عقوبة عدم استظهار قسيمة السيارات.. الدرك الوطني يصدر توضيحا

أوضحت مصالح الدرك الوطني، أن عدم استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة الأمامي يترتب عنه عقوبة نص عليها القانون.

وأكدت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي” أن استظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع ويترتب عن عدم إظهارها.

1- السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة.

وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبة.

اقتناء قسيمة السيارات.. مديرية الضرائب تنشر تفاصيل العملية

ويوم 1 مارس 2022، أعلنت المديرية العامة للضرائب أن فترة بيع قسيمة السيارات لمالكي السيارات السياحية، النفعية وسيارات نقل المسافرين تبدأ الثلائاء 1 مارس وتنتهي الخميس 31 مارس 2022.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن قسيمة السيارات ستكون متوفرة على مستوى قبضات الضرائب ومكاتب البريد.

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على تسعيرة القسيمة لهذه السنة.