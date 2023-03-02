عقوبة غير متوقعة من الملك تشارلز لهاري وميغان بسبب مذكرات الأمير

كشفت صحف بريطانية أن الملك تشارلز أمر بعقوبة غير متوقعة لهاري وزوجته ميغان ميركل بعد صدور مذكرات الأمير التي خلقت فجوة عميقة بينه وبين ذويه.

وأصدر قصر باكنغهام إشعارا بإخلاء هاري وزوجته منزلهما في دائرة ويندسور، وذلك بعد أيام فقط من إصدار مذكرات الأمير.

وقال كاتب السيرة الذاتية للزوجين إن قرار الملك تشارلز بطرد دوق ودوقة ساسكس من منزلهما في المملكة المتحدة جعلهما “مصدومين” من “العقوبة القاسية”.

وأفاد أوميد سكوبي، الصحفي الذي شارك في تأليف كتاب عن رحيل عائلة هاري عن الحظيرة الملكية، أنه يجب على الزوجين مغادرة منزل “فروغمور” الريفي بحلول أوائل الصيف.

أضاف أنه تم منح الدوق والدوقة أسابيع في البداية لمغادرة المنزل، ولكن تم منحهما الوقت بعد تتويج الملك – على الرغم من أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانا سيحضران تتويج تشارلز في ماي.

وتابع المراسل الملكي إفادته قائلا، إن قرار الملك تشارلز بطرد ابنه وزوجته هو “علامة واضحة على مدى توتر العلاقات”، موضحا أنه يمكن أن يكون ردا على نشر مذكرات هاري المفاجئة التي تحمل عنوان” الاحتياطي”.

وقدم الأمير هاري عددا من الادعاءات الصادمة في مذكراته، بما في ذلك أن شقيقه ويليام هاجمه جسديا خلال مشادة حول ميغان وأنه “توسل” من والده ألا يتزوج كاميلا.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن الملك تشارلز شعر”بالفزع” من بعض ما تم الكشف عنه في الكتاب الذي حطم أرقاما قياسية في المبيعات، لكن ساهم في انخفاض شعبية دوق ساسكس.

ومن المتوقع أن يُمنح منزل هاري وزوجته للأمير أندور، شقيق الملك تشارلز الثالث الذي يقال إنه يعارض هذه الخطوة.