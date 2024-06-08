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عقوبة كولومبية جديدة ضد الاحتلال

الشروق أونلاين
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عقوبة كولومبية جديدة ضد الاحتلال
أرشيف
رئيس كولومبيا

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو يوم السبت، أن حكومته ستعلق صادرات الفحم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونشر الرئيس بيترو عبر حسابه في منصة إكس:”سنعلّق صادرات الفحم إلى إسرائيل حتى تتوقف الإبادة الجماعية”.

وفي 2 ماي الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب حرب الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في القطاع.

وقال بيترو في خطاب بمناسبة عيد العمال بالعاصمة بوجوتا:”هنا أمامكم، أعلن أننا سنقطع غدا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حكومة ورئيس يمارسون الإبادة الجماعية”.

كما طالب الرئيس الكولومبيي، بانضمام المزيد من الدول إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتهام الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.

ورحّبت السلطة الفلسطينية بقرار كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في البيان الفلسطيني:”نرحب بالمواقف المتقدمة والشجاعة التي تتخذها جمهورية كولومبيا الصديقة، إزاء وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”.

مضيفا أن أحدث هذه المواقف هو “إعلان الرئيس الكولومبي قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية”.

وتابع السلطة الفلسطينية تقول إن “المواقف النبيلة التي تتخذها كولومبيا الصديقة، حكومة وشعبا، تشكل مثلا يُحتذى به للعالم، من أجل إلزام سلطات الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية”.

وانتخب بيترو كأول رئيس يساري لكولومبيا في جوان 2022. وقد سبق له الترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2018، حيث حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات آنذاك.

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