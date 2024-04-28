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رياضة

عقوبة مالية لبلايلي

الشروق أونلاين
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عقوبة مالية لبلايلي

قررت، الأحد، لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، معاقبة اللاعب يوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر، بغرامة مالية.

وتم تغريم يوسف بلايلي بدفع 10 ملايين سنتيم بسبب احتجاحاته على قرارت الحكم الدولي بن براهم خلال المباراة التي جمعت فريقه مولودية الجزائر مع نادي شباب قسنطينة، بملعب “ميلود هدفي” لحساب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجزائر لكرة القدم.

كما تمت معاقبة نادي مولودية الجزائر بغرامة مالية بـ30 ألف دينار جزائري، بسبب استعمال الألعاب النارية، وذلك إضافة لغرامة مالية أخرى بـ100 ألف دينار جزائري بسبب دخول أشخاص غير مرخص لهم إلى أرضية الميدان. مع العلم أنّ المباراة كانت مقررة بدون حضور الجمهور.

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