عقوبة مدمرة لبوغبا بسبب المنشطات

عوقب لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي، الفرنسي بول بوغبا، لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات.

وكان فحص المنشطات الخاص باللاعب الدولي الفرنسي السابق والذي أجري في 20 أوت الماضي في نهاية الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مباراة يوفنتوس وأودوينيزي قد جاء إيجابيا.

وتبيّن أنّ نتيجة اختبار بوغبا إيجابية، بعدما ثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 بول بوغبا سيعود لـممارسة كرة القدم عندما يكون عمره 35 سنة بول بوغبا سيعود لـممارسة كرة القدم في سنة 2028 حتى الآن هو لم يقرر اعتزال كرة القدم رسميًا والأخبار تقول أنه ينوي تقديم استئناف ضد قرار اليوم. pic.twitter.com/aPTTBDynIe — عمرو (@bt3) February 29, 2024

وسيبلغ النجم الفرنسي بطل العالم، عامه الـ31، بعد أسبوعين، وستنتهي عقوبته في مارس 2028 ، بعمر 35 عاما، وهو ما يعني بنسبة كبيرة نهاية مشواره في كرة القدم.