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رياضة

عقوبة مدمرة لبوغبا بسبب المنشطات

عمر سلامي
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عقوبة مدمرة لبوغبا بسبب المنشطات
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بول بوغبا

عوقب لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي، الفرنسي بول بوغبا، لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات.

وكان فحص المنشطات الخاص باللاعب الدولي الفرنسي السابق والذي أجري في 20 أوت الماضي في نهاية الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مباراة يوفنتوس وأودوينيزي قد جاء إيجابيا.

وتبيّن أنّ نتيجة اختبار بوغبا إيجابية، بعدما ثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور.

وسيبلغ النجم الفرنسي بطل العالم، عامه الـ31، بعد أسبوعين، وستنتهي عقوبته في مارس 2028 ، بعمر 35 عاما، وهو ما يعني بنسبة كبيرة نهاية مشواره في كرة القدم.

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