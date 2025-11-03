عقوبة مغلّظة ضد لاعب الساورة “فتوحي”

سلّطت لجنة الانضباط، الإثنين، عقوبة مغلّظة على متوسط ميدان هجوم شبيبة الساورة نور الإسلام فتوحي.

وتمثّلت العقوبة بعد مثول اللاعب فتوحي أمام لجنة الانضباط، والاستماع إلى أقواله، في الإيقاف لِمدّة 6 لقاءات، توجد بينها 4 مواجهات نافذة، انطلاقا من الـ 30 من أكتوبر 2025. وتسديد غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار.

واحتفل اللاعب فتوحي بِحركة بذيئة، بعد أن سجّل هدفا لِمصلحة فريقه شبيبة الساورة في مرمى الزائر نادي شبيبة القبائل.

ولُعبت هذه المباراة بِملعب “20 أوت 1955” بِبشار الأربعاء الماضي، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”. وانتهت بِنتيجة التعادل هدفَين لِمثلَيهما.