عقود تجارية لوكالة “عدل” مع مؤسسات الشباب في 5 مجالات

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلّفة بالمؤسسات المصغّرة عن فرص للاستفادة من عقود تجارية مع وكالة “عدل”، لصالح مؤسسات “أناد”، “أونجام”، و”كناك”.

العقود التجارية المفتوحة أمام هذه المؤسسات المصغّرة تتعلّق بمجالات:

الترصيص الصحي،

دهن المباني،

البناء والأشغال العمومية الخاصة بالأحياء السكنية،

نجارة الألمنيوم والـPVC،

وكراء آلات الأشغال العمومية.

ويمكن للراغبين في إبرام عقود تجارية مع “عدل” في أحد المجالات المذكورة، التسجيل عبر المنصة الرقمية “خدمات” بالنسبة للمؤسسات المموّلة في إطار “أناد”. أو من خلال استمارة وكالة “عدل” بالنسبة لمؤسسات “أونجام” و “كناك”.